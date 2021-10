El año de Garin va de mal en peor: el chileno se baja del ATP 500 de Viena por lesión

Cristian Garin (17°) no ha tenido un gran año. Tras bajarse de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no ha estado ni cerca de igualar el nivel que lo tiene dentro del top 20 del ranking ATP. Y, ahora, se suma otro capítulo a esta mala racha: el tenista chileno no participará del ATP 500 de Viena.

La primera raqueta nacional, que quedó eliminado en su debut en el ATP de Amberes, acusó una lesión en su hombro derecho y quedó descartado para el torneo que comenzaba esta semana en Austria.

En el lugar de Garin entrará el alemán Dominik Koepfer (62°), quien se medirá al italiano Lorenzo Sonego (24°) en la ronda 32 del campeonato.

De esta forma, se suma otro capítulo al oscuro año que ha tenido Garin, quien aún no logra retomar la confianza para seguir avanzando escalafones en el ranking.