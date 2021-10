La frase de Pellegrini que encandila a los hinchas del Betis

En el Betis todo es alegría. Luego de diez fechas, la escuadra de Manuel Pellegrini marcha en la quinta posición de La Liga a tres puntos del líder, la Real Sociedad.

Pellegrini, que se convirtió en el técnico con mayor porcentaje de victorias del club, tiene encantado a los hinchas andaluces. Sobre todo, por su ambición. Tras vencer al Rayo Vallecano, el Ingeniero hizo una declaración que ilusiona a los fanáticos.

“Hay que tener ambición a presente y no a futuro. Estamos a dos puntos del puntero (hasta entonces el Real Madrid con 20, ahora es la Real Sociedad con 21) y hay que alargar este momento. Ya veremos hasta dónde llegamos”, dijo en la conferencia de prensa post partido.

“Desde que estoy aquí siempre he pensado en grande. Nuestro equipo no es menor que otros. Nunca ha habido ansiedad por pensar en grande. Hay que tener ambición, pero no a futuro, sino ambición presente”, complementó.

Pellegrini, a un lugar de puestos de clasificación a Champions League, piensa en grande y parece no tener límites junto al Real Betis.