Pablo Solari sobre su renovación: “No he sabido nada, pero me gustaría continuar y consolidarme en Colo Colo”

Pablo Solari fue una de las figuras del clásico ante Universidad Católica. El argentino marcó el camino de la remontada de los albos tras anotar el empate. Sobre este momento, el Pibe comentó en Deportes en Agricultura que “fue muy emocionante, se vivió un momento muy lindo. Ahora estamos con ganas de seguir sumando que es lo más importante porque todavía queda torneo”.

El joven trasandino además fue cauto con el resultado ante la UC y señala que quieren ir partido a partido en la obtención del título.

“Católica es un rival directo, estaban cerca de nosotros y son clásicos. Pero nosotros no miramos en menos a ninguno. Ahora estamos pensando en Audax. No estamos pensando en terminar el torneo y ser campeones, vamos partido a partido y si seguimos teniendo los pies sobre la tierra vamos a tener un buen futuro”, dijo Solari.

Si bien cree que el empate fue un momento clave en el partido para la remontada, el número 36 colocolino encontró otro punto de inflexión. “Obviamente que el empate nos levantó anímicamente, pero creo que después de errar el penal, el equipo se plantó bien ante esa adversidad. Estuvimos fuertes de cabeza y no bajamos los brazos”, apuntó.

Pablo Solari termina su préstamo con los albos en diciembre de este año, aunque Colo Colo puede hacer uso de la opción de compra del 50% del pase. Sobre su renovación con los albos Solari dijo que “no hay nada nuevo sobre la renovación. Trato de no meterme en ese tema, le digo a mi representante que no me involucre hasta que termine el torneo, porque quieras o no te termina sacando del enfoque que hoy es el partido contra Audax y seguir así partido a partido”.

Además, sobre su deseos de seguir en los albos dijo: “Me gustaría continuar y consolidarme en Colo Colo. Ser más jugador a la hora de salir al extranjero, pero se verá cuando se tome la decisión en diciembre”

Revisa la entrevista completa a continuación: