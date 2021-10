¿Salió perdiendo? La tremenda recompensa que recibió un aficionado tras devolver el balón del récord de Tom Brady

Una situación llamativa se dio en durante este fin de semana en la NFL. Mientras se disputaba el partido entre Tampa Bay Buccaneers y Chicago Bears, el aficionado Byron Kennedy recibió como obsequio el balón del partido, con el cual rompió un récord Tom Brady, tras llegar a 600 pases de touchdown en la victoria ante Chicago.

El ovoide fue entregado a Kennedy por el jugador Mike Evans, quien había abierto el marcador para los Buccaneers, desconociendo lo especial de ese balón. Y es que ese objeto era con el que Brady, siete veces ganador del Super Bowl, logró su touchdown 600, por lo que el balón debía ser entregado a él.

En el momento en el que se le entregó el balón al aficionado, los encargados de seguridad fueron a recuperarlo para devolvérselo a Brady. En ese instante, Kennedy accedió a entregar el ovoide. Esta actitud animó a los Buccaneers a recompensarlo con un suculento premio. Y es que el club le regaló dos camisetas del propio Brady firmadas, su casco, una camiseta de Mike Evans junto a los tacos que el receptor utilizó para el partido, mil dólares para gastar en la tienda del equipo y dos abonos de temporada: para lo que queda de esta campaña y para la temporada 2022.

Por su parte, Kennedy independiente de la recompensa no se arrepiente de haber devuelto el balón. “¿Qué voy a hacer, decirle que no a Tom Brady?“, comentó el aficionado. Por su parte, Brady en conferencia de prensa agradeció el gesto: “Genial que hiciera eso”.

Además, el tres veces MVP de la NFL, al día siguiente, comentó en el programa “Monday Night Football” que le regalará un Bitcoin a Byron Kennedy.

Mike Evans giving away Tom Brady's 600th TD pass is really something else; of course, the Bucs staff got that ball back for him. pic.twitter.com/Ft977N2KuZ

— Zak (@CaramelPhd) October 24, 2021