Pablo Milad sobre mantener la decisión de que se juegue el partido de Colo Colo: “Aquí no hay ninguna persecución, aplicamos los mismos criterios que usamos con otros equipos”

El Directorio de la ANFP decidió que el partido entre Audax Italiano y Colo Colo se jugaba pese a las bajas del equipo albo por contagios de Covid-19 y contactos estrechos. Ante esto, el presidente del ente rector del fútbol chileno, Pablo Milad se refirió a esta situación con los medios de comunicación en el Aeropuerto de Santiago.

“Lamentamos la situación del plantel de Colo Colo, pero hay una situación ya anunciada el 7 de septiembre, donde, mediante la Comisión Médica, alertamos a los clubes de que venía la variante Delta y que tenía otra metodología de la cuarentena y los contactos estrechos. Ahí le pedimos a los clubes extremar las medidas de seguridad”, comenzó diciendo Milad.

“Esto es una situación que ya hemos pasado con otros clubes. Con San Marcos de Arica también tuvo problemas con la variante Delta y tuvo que jugar con juveniles e, incluso, con jugadores sub 15. Este es un criterio que hemos usado durante todo el campeonato y que ha sido ratificado por el Consejo de Presidentes. Aquí no queremos perjudicar a nadie. Pero lamentablemente se da a esta altura del campeonato. Y, claro, cuando hay una expectación por un título las medidas se tienen que extremar “, agregó.

“No creo que esto desvirtúe el torneo. Puse el ejemplo de Arica que jugó dos partidos con juveniles y los empató los dos. Esto no significa que estamos derivando en una pérdida de Colo Colo, que tiene jugadores muy importantes y tiene reservas, además de jugadores que no fueron citados. Tiene un nivel futbolístico para defender los colores de Colo Colo. Aquí no hay ninguna persecución, sino que aplicamos los mismos criterios que usamos con los otros equipos”, sostuvo el presidente de la ANFP.

“Como Directorio de la ANFP estamos por hacer cumplir los acuerdos, artículos, el reglamento y también las bases. De acuerdo a eso, no podemos hacer una excepción”, insistió.