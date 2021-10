¡Al fin llegó! Ben Brereton ya posa con su trofeo del “Jugador del Mes” en la Championship

Comienza a acumular trofeos, aunque el primero demoró en llegar. El delantero Ben Brereton fue seleccionado como el mejor jugador de septiembre en la Championship, luego de la gran temporada que ha tenido con el Blackburn Rovers, y, recién este viernes, le llegó el premio al jugador de la Roja.

Ben 10 obtuvo esta distinción tras los seis goles en cinco partidos que anotó con la camiseta de su club en la Championship. De hecho, esas anotaciones le permitieron también encabezar la liste de goleadores de la segunda división inglesa.

Además, el gran mes de septiembre lo consolidó con la Roja en octubre, donde anotó dos goles con su selección, llegando a tres tantos en ocho apariciones.

Ahora, los próximos desafíos del inglés serán en la Championship, cuando enfrente con el Blackburn Rovers. este sábado, al Derby Country. En tanto, por la selección chilena trendrá los encuentros ante Paraguay y Ecuador, el 11 y 16 de noviembre, respectivamente.

