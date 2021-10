Gary Medel sin filtro contra Robbie Robinson: “Si no se adaptó es porque no quiso”

El volante Gary Medel no se guardó nada en el Instagram Live que compartió con el periodista Julio César Rodríguez. En la instancia, el jugador del Bologna habló sobre el frustrado paso de Robbie Robinson por la Roja, su relación con Ben Brereton y, además, contó una entretenida anécdota con Lionel Messi.

Medel, en primera instancia se refirió al frustrado paso de Robbie Robinson por la selección. Recordemos que el chileno-estadounidense fue una de las sorpresas de la nómina de Martín Lasarte para la fecha triple de septiembre. Sin embargo, el jugador del Inter de Miami se retiró de la concentración horas antes del partido ante Brasil, acusando temas personales.

“No sé qué pasó, la verdad. Cada uno se adapta a lo que es. Yo me vine a Italia y no sabía italiano, me tuve que adaptar y hacerla. En Inglaterra ningún compañero hablaba español, yo no hablaba inglés”, comentó Medel sobre Robinson.

Además, agregó que “me tuve que adaptar y darle pa’ adelante no más. Si vino (Robinson) y no se adaptó es porque no quiso o por más cosas. Pero ya no puede”.

Por otro lado, cuando el conductor le preguntó por Ben Brereton el semblante de Gary cambió y la risa se instaló en sus rostro. En ese sentido, el Pitbull contó cómo se comunica con el jugador de la Championship.

“A Brereton le hablo con señas y en inglés, ahí a lo indio. Le explico todo con señas. Corre, corre, cosas así”, contó entre risas.

Asimismo, agregó sobre Ben 10 que “anda bien, se adaptó muy bien al grupo, todos lo quieren y tiene a los más grandes. Edu Vargas, que siempre es crack, Alexis Sánchez y gente que es mayor y le da los consejos necesarios. Es muy livianito, es fácil de querer. Le ha hecho muy bien al grupo”.

El control anti doping más largo

En otro tema, Gary Medel se refirió a los pechazos que tuvo con Lionel Messi en el partido entre la Roja y Argentina por el tercer lugar de la Copa América de Brasil 2019.

Sobre eso, el Pitbull comentó que “primero que todo eso no fue para expulsión, porque fueron solo unos pechazos”.

Además, agregó que “después nos fuimos al doping y estuvimos como una hora con la cabeza abajo (risas). Además, yo siempre me demoro mucho en el doping, pero esa vez fue raro”.

