Betis se ahoga en la lluvia de Madrid: el equipo de Pellegrini cae goleado ante el Atlético con Bravo de titular

Una mala tarde tuvo el Betis de Manuel Pellegrini en España. El equipo del Ingeniero no pudo sostener el gran nivel que venía mostrando en la Liga y la Europa League y terminó cayendo por 3 a o ante el Atlético de Madrid. En los béticos fue titular Claudio Bravo.

A diferencia de lo que venía mostrando, el Betis no pudo alcanzar su tope de nivel y fue sobrepasado por el equipo Colchonero bajo la lluvia del Wanda Metropolitano. Y es que al comienzo del partido, el equipo de Diego Simeone comenzó a imponer los términos del duelo, que si no fuera por Bravo pudo haber terminado en una goleada histórica.

Sin embargo, el gran nivel del portero chileno no bastó, ya que al minuto 26, un potente remate de Yannick Ferreira-Carrasco puso el primero para el Atlético. Luego, en el segundo tiempo se mantuvo la dinámica del partido, donde incluso le anularon un gol a los madrileños por posición de adelanto. Pero eso no fue problema para el equipo del Cholo, ya que minutos más tardes, a los 63′, el gol en contra de Germán Pezzela, amplió la ventaja en el marcador. Aunque no sería el último tanto, porque a los 80 minutos, Joao Feliz batió a Bravo para poner el tercero.

De esta forma, el equipo del Ingeniero pierde la posibilidad de seguir en el top 3 de la liga, quedándose en la quinta posición con 21 puntos.

En el siguiente partido, el equipo de los chilenos tendrá desafío de Europa League, cuando enfrente al Bayer Leverkusen en Alemania el próximo jueves. Mientras que por la Liga se verán las caras ante el Sevilla, en una nueva edición del clásico sevillano que se jugará el domingo 7 de noviembre.