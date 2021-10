¡De miedo! En el Blackburn se aprovecharon de Halloween para destacar la marca goleadora de Ben Brereton

Ben Brereton no para de anotar en la segunda división inglesa. Ahora, el delantero chileno le dio la victoria al Blackburn Rovers con un doblete ante el Derby Country, llegando así a la espectacular cifra de 12 goles en 15 partidos.

Este gran momento goleador de Brereton lo tienen en el segundo lugar de la tabla de goleadores de la Championship. Por lo mismo, en el club inglés, que están encantados con el chileno, se aprovecharon de Halloween para destacar el gran presente de Ben 10 y saludar a todos sus seguidores.

” ¡Feliz Halloween! No hay muchas cosas más aterradoras que ‘𝐃𝐞𝐚𝐝𝐥𝐲 𝐃𝐢𝐚𝐳 ‘, que ya ha marcado ¡𝟏𝟐 goles de liga esta temporada!”, publicaron en Twitter, junto a una imagen de Brereton ambientada en la celebración.

🎃 Happy #Halloween!

💀 There aren't many things scarier than '𝐃𝐞𝐚𝐝𝐥𝐲 𝐃𝐢𝐚𝐳', who has already grabbed himself 𝟏𝟐 league goals this season!#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/EP8ZdgbHBs

— Blackburn Rovers (@Rovers) October 31, 2021