Todo mal en la U: Valencia renuncia a falta de cinco partidos y con la promoción cerca

Las malas noticias no paran de abordar a la Universidad de Chile. El cuadro azul ayer perdió por 2 a 1 ante Curicó Unido y quedaron muy cerca del puesto de promoción, a falta de cinco partidos. A esto hay que sumarle la invasión de los hinchas de la U al terreno de juego, lo cual acrecienta la crisis. Pero eso no es todo, ya que tras el partido, Esteban Valencia presentó su renuncia indeclinable a la banca de la U.

Y es que los números no acompañan al Huevo en esta última parte del torneo, puesto que de los últimos ocho partidos no ha ganado ningún de ellos Además, la crítica posición en la tabla de posiciones, donde está a cinco puntos de la promoción y al término de esta fecha puede quedar a tres, por lo que Valencia no aguantó y decidió partir de los laicos.

Recordemos que el ahora ex entrenador azul ya había planteado la opción de partir de la banca de la U tras la goleada en contra ante Melipilla, donde declaró sentirse parte del problema. Sin embargo, el director deportivo universitario, Luis Roggiero, lo ratificó.

De esta forma, la U se queda sin entrenador en la parte final del torneo, donde tiene por delante cinco partidos claves para alejar los fantasmas del partido de promoción.

En cuanto al reemplazante de Esteban Valencia, durante las últimas horas apareció el nombre de Cristián Leiva, ex entrenador de Deportes Iquique. El Flaco llegó a los Dragones Celestes con la misión de salvarlos del descenso, sin embargo, no lo logró. Asimismo, en el Torneo del Ascenso no pudo consolidar su juego y tras los malos resultados terminó renunciando.