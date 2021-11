Entrenador del Blackburn no quiere dejar partir a Ben Brereton: “Esperamos mantenerlo aquí”

Ben Brereton está viviendo una de las mejores temporadas de su carrera. A sus cortos 22 años es un jugador inamovible de la oncena titular del Blackburn Rovers, debido a su gran capacidad goleadora. Y es que el seleccionado chileno lleva 12 goles en 15 partidos, siendo el segundo máximo goleador de la Championship.

Estos buen rendimiento en su club, sumado al gran nivel que ha mostrado en la selección chilena, donde ha anotado tres goles en ocho partidos, ha levantado el interés de diversos clubes. Por ejemplo, en Inglaterra lo sigue muy de cerca el millonario Newcastle, mientras que en España está en la órbita del Sevilla y la Real Sociedad.

Lo cierto es que el Blackburn va a tener que extremar esfuerzos para quedarse una temporada más con el delantero, aunque su entrenador, Tony Mowbray, se lo toma con calma. “Nunca me preocupa vender jugadores. ¿Cuánto crees que vale? ¿30 o 40 millones de libras esterlinas? No me importa, tenemos que entrenar a los jugadores que tenemos”, señaló.

“Si un club de la Premier League o La Liga viene y nos ofrece el dinero que creemos que es correcto... No digo que tengamos a Ben Brereton en el mercado, porque esperamos mantenerlo aquí, nos ayuda a mantenernos cerca de la parte superior de esta liga y sigue marcando goles, pero todavía es un niño muy joven”, complementó el DT.

Y, finalmente, envió un claro mensaje a los dirigentes del club: “Tienes un grupo de talentos por el que la gente llama todo el tiempo, pero si no reinviertes todo el tiempo, tu club se debilitará y la gente se quejará si no ganas suficientes partidos”