“Las sanciones tienen que venir con fuerza”: el Sifup reacciona a las amenazas de muerte contra Aránguiz

Pablo Aránguiz está viviendo el peor momento de su carrera. El volante de la Universidad de Chile fue uno de los jugadores agredidos en la invasión de los hinchas al campo de juego en la derrota azul ante Curicó y, luego de eso, fue amenazado de muerte por las redes sociales. Un hecho lamentable que remece al mundo del fútbol chileno.

En este contexto, Gamadiel García, presidente del Sifup, habló con La Tercera sobre la situación del jugador de la U. “Lo que está viviendo Pablo Aránguiz es súper grave. Para mí, las sanciones tienen que venir con fuerza. No podemos permitir que se sigan dando estas situaciones en ningún estadio y con ningún jugador de fútbol”, señaló.

Asimismo, dijo que apenas se enteró de la lamentable situación, ejerció un plan de acción. “Nos comunicamos inmediatamente con Fernando De Paul, en su calidad de capitán de la U para ponernos a disposición del jugador. Aránguiz sabe que nuestro apoyo está. Le dejé un mensaje también. Lo vamos a apoyar en todo lo que estime conveniente en el tema legal, por ejemplo, para la presentación de las respectivas querellas. Si requiere apoyo sicológico, también lo tendrá”, comentó.

Por otro lado, comenta que las comunicaciones con el volante de la U han sido indirectas debido al contexto en el que se encuentra por las amenazas. Recordemos que Aránguiz tuvo que cerrar sus redes sociales para evitar problemas.

“No es una situación agradable para nadie, más allá de que, habitualmente, estos temas nunca pasan de la amenaza. El año pasado algunos jugadores de la U de Conce también acusaron algo así. Lógicamente, esto no debería suceder jamás. Siempre hemos actuado de la misma manera: ofrecer protección legal y sicológica. Los jugadores son los que deciden si van a entablar alguna querella o si requerirán apoyo profesional”, indicó García.

También, el líder del Sifup criticó a la dirigencia azul, la cual aún no se ha presentado, por lo que la comunicación, según García, ha sido difícil. “¿Quienes son los dirigentes de la U? Lamentablemente ahí hay un gran conflicto. Hoy no tenemos con quien comunicarnos. Antes yo sabía quien era el presidente o el representante legal. Podíamos tener diferencias, pero sabíamos con quien hablar. Hoy no hay un interlocutor válido en el club y eso complica todo”, apuntó.

Finalmente, sentenció que “estos temas no pueden seguir ocurriendo. Son las instituciones las responsables de la seguridad en los espectáculos deportivos. Antes, durante y después. Fue lo que pasó en el estallido social, donde vimos situaciones igual de peligrosas y lamentables. Hay que tener mucho cuidado porque son los mismos clubes que dicen después que el torneo está en peligro”.