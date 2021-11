El arrepentimiento de Pablo Solari tras sus dichos contra la UC: “Lo dije jodiendo, le pido disculpas a los de Católica”

Pablo Solari encendió las redes sociales con sus dichos contra Universidad Católica. Y es que el argentino en su plataforma de Twitch, mientras conversaba con unos amigos sobre el resultado entre la UC y O’Higgins, lanzó en broma: “En el Monumental se cagaron”.

Esas palabras generaron la molestia de los hinchas Cruzados, por lo que el Pibe utilizó la misma plataforma para pedir disculpas. “Obviamente que lo dije jodiendo, obviamente que los respeto. Pero bueno, es así. Yo no tendría que haber dicho nada, mala mía. Les pido disculpas a los de la Católica que ve mi stream”, comentó el argentino.

Asimismo, agregó que “no tengo nada que ver con la Católica porque los respeto, no soy nada para bardear (molestar) a la Católica. No fue con esa intención, lo sacaron de contexto. Fue una joda entre amigos, yo no tengo nada que ver”.

Ahora, el Pibe piensa en el próximo partido de Colo-Colo por el torneo nacional, donde recibirán a Santiago Wanderers el próximo sábado 6 de noviembre, a las 18 horas, en el estadio Monumental.