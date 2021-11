Véjar ratifica amarilla a Zampedri y lo acusa en informe de “gesticular de formar provocadora”

Universidad Católica venció por 3 a 1 a O’Higgins y recortó a dos puntos su distancia con Colo Colo en la punta. Sin embargo, no todo es alegría en la precordillera. Esto, porque Fernando Zampedri fue amonestado y se perderá el Clásico Universitario ante la U.

Según consignó el árbitro del encuentro, Fernando Véjar, el goleador cruzado fue amonestado “por la celebración de un gol, gesticulando de forma provocadora hacia la barra local”. Además, precisó que la información “fue entregada por el árbitro asistente Nro 2 (Carlos Venegas) al minuto 87”.

El atacante cruzado se refirió a su amonestación una vez terminado el encuentro. “Jamás en mi carrera hice un gesto hacia las barras. Tengo mucho respeto. Me extraña que me saquen una amarilla por un festejo. Ya es como el colmo. Yo pido un poco más de seriedad, porque es un trabajo que yo también tengo lo vengo tratando para que no me saquen amarillas. Ya tengo dos de regalo y por ahí quizás otra”, dijo en conversación con TNT Sports.

No es primera vez que Zampedri sufre con esta situación. El pasado 6 de octubre, al ariete fue expulsado por Roberto Tobar previo al clásico ante Colo Colo. Sin embargo, tras la apelación de Universidad Católica, el Tribunal de Disciplina decidió no computar la segunda amarilla del delantero, quedando habilitado para jugar.

Ahora resta esperar si el cuadro cruzado apelará a la tarjeta recibida ante O’Higgins para saber si Zampedri podrá estar en el Clásico Universitario programado para este domingo al mediodía.