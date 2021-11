Arturo Vidal: “Este año queremos pelear la Champions”

Arturo Vidal volvió a ser una de las figuras del Inter en el triunfo por Champions League. El chileno participó los 90 minutos y entregó una asistencia, lo que reafirma el alza futbolística que ha tenido en los últimos partidos.

Sobre esta alza en su desempeño y el gran nivel físico que se le ve en el Inter, lo cual ilusiona a la selección chilena, se refirió el propio Vidal en el post partido con ESPN. “Tuve una buena pretemporada, eso me ayudó mucho. La preparación que tengo acá y en casa me ayuda bastante. Me siento al 100 por ciento, mejor que hace mucho tiempo y hoy se notó. Corrí mucho, me sentí bien de piernas, quite muchos balones y estuve en las dos áreas. Hice mucho del trabajo que realizo cada día“, comentó el King.

También, Vidal habló sobre las motivaciones del cuadro lombardo en esta Champions, donde actualmente se encuentran en la segunda posición a dos puntos del Real Madrid. “Hoy era una final para nosotros. Van dos o tres años que Inter queda fuera en la primera fase. Este año queremos cambiar las cosas y pelear por la Champions. Tenemos un gran equipo, hay un plantel que tiene mucha jerarquía. Ser campeones en Italia nos dio mucha confianza y nos ayuda mucho. Este año tenemos que demostrarlo“, indicó.

Por otro lado, se refirió al primer gol de Alexis Sánchez en esta temporada. En ese sentido, el volante chileno destacó que “es importante para él y para el equipo, por la confianza que necesita. Es un futbolista que necesita jugar, hacer goles. Lo que hizo hoy le va a ayudar y va a ayudar mucho al equipo y después a la selección, así que es muy lindo”.

Finalmente, comentó lo que será la fecha FIFA de noviembre, donde la Roja enfrentará a Paraguay y Ecuador. “Son dos partidos muy importantes. Cuando vaya camino a Chile voy a concentrarme. Ahora tenemos un partido muy importante el domingo (el clásico ante Milan) y ya habrá tiempo para pensar en la selección”, sentenció.