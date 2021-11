Arturo Vidal y polémica por estadio de San Joaquín: “Que pongan el nombre de ellos y que cobren lo que quieran”

Durante los últimos días la Municipalidad de San Joaquín desató la polémica. Esto, luego que se decidiera retirar del estadio municipal el nombre de Arturo Vidal.

De esta forma, el estadio Municipal Arturo Vidal, nombre que llevaba desde el 2016, volvió a llamarse estadio Municipal de San Joaquín. La decisión, según contó el alcalde de la comuna, Cristóbal Labra, fue tomada por el concejo municipal.

“El estadio no se llama Arturo Vidal, pero pusieron ese nombre en la entrada y ahora se retiró. Los concejales dicen que se malentiende que Vidal puso recursos para su construcción”, dijo el edil en conversación con Red Gol.

Labra, detalló que el recinto “fue construido con recursos del gobierno regional, por lo tanto, se ha despojado el sentido de pertenencia al estadio municipal. Por eso se decidió retirar el nombre y dejarlo como estadio Municipal de San Joaquín”.

La respuesta de Arturo Vidal no se hizo esperar. A través de un live en su cuenta de Instagram, el Rey habló de todo y abordó el tema del reducto que llevaba su nombre. “Primero yo había pedido que lo borraran, nunca tuvimos beneficios del estadio. Ellos siempre usaron el nombre para ganar bonos y siempre nos ponían trabas a Rodelindo y a la escuela de fútbol que teníamos en el estadio”, afirmó el jugador del Inter de Milán.

“Ellos nunca nos dieron la posibilidad, nos cobraban para jugar, para entrenar, todo lo que podíamos hacer en ese estadio nos cobraban, por eso peleamos”, complementó.

El volante detalló que tenía en mente desarrollar un proyecto deportivo en el estadio, pero no obtuvo respuesta por parte de la Municipalidad de la comuna. “Teníamos un proyecto para hacer escuelas de fútbol, sacar jugadores del futuro y nunca encontramos buenas respuestas del estadio. Me enojé con la gente de ahí. Era injusto porque presté el nombre sin pedir nada. Ellos nos tenían que dar un espacio para entrenar y hacer deporte, dar oportunidad a muchos niños de San Joaquín como me la dieron a mí”, indicó.

Por último, prefirió dar vuelta la página y aseguró que él continúa con sus proyectos deportivos. “Ellos decidieron sacarlo, está bien, que pongan el nombre de ellos y que cobren lo que quieran cobrar, pero eso no debería ser así, la gente de San Joaquín necesita hacer deporte sin que les cobren, salir de las cosas que hay en los barrios para ser alguien en la vida. Por eso sacaron el nombre, pero todo bien, seguimos adelante con Rodelindo, los proyectos que tenemos y la escuela de fútbol”, sentenció.