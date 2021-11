Scottie Pippen dispara contra Michael Jordan por ‘The Last Dance’: “Nunca habría sido el mejor sin mí y sin mis compañeros”

La serie documental ‘The Last Dance’ lleva más de un año publicada y ha sido una de las piezas audiovisuales más vistas de la plataforma, la cual causó mucha expectación, sobre todo porque fue publicada en pandemia. Además, narra la siempre atractiva historia de Michael Jordan, uno de los mejores jugadores de la NBA, junto con el camino de los Chicago Bulls en su recorrido por el sexto anillo de la NBA.

Sin embargo, así como abrió paso a los buenos comentarios por la producción y las imágenes inéditas, también trajo comentarios negativos de uno de sus protagonistas. Se trata de Scottie Pippen, quien usó la cinta para criticar a su compañero y líder en los Bulls.

Los comentarios del alero contras su ex compañero llegan tras un adelanto de sus memorias (‘Unguarded’ saldrá a la luz el 9 de noviembre), donde arremete contra Jordan y explica los verdaderos motivos por los que accedió a rodar el documental.

“Los dos últimos episodios se emitieron el 17 de mayo. Al igual que los ocho anteriores, glorificaron a Michael Jordan sin dar elogios suficientes ni a mí ni a mis orgullosos compañeros de equipo. Y Michael merece una gran parte de la culpa por eso. Los productores le habían otorgado el control editorial del producto final. El documental no podría haber sido publicado de otra manera. Él era el protagonista y el director”, aseguró Pip en unos de los pasajes de su libro develado por GQ.

En la misma línea, Pippen señaló los verdaderos motivos por los que Jordan accedió a grabar el documental. “Michael estaba decidido a demostrarle a la generación actual que él fue el más grande de todos los tiempos. Aún más grande que Lebron James, el jugador que muchos consideran no sólo su igual, sino superior. Así que Michael presentó su historia, no la historia del The Last Dance”, comentó.

Por otro lado, el ex Chicago Bulls explicó que no podía creer lo que veía en el documental, decepcionándose del papel que le dio MJ a sus compañeros. “No podía creer lo que veía. Una y otra vez, el foco de atención brillaba en el número 23. Incluso en el segundo episodio, que se centró durante un tiempo en mi difícil camino hacia la NBA, la narrativa volvió a MJ y su determinación de ganar. Yo no era más que un accesorio. Su ‘mejor compañero de equipo de todos los tiempos’, me llamó. No podría haber sido más condescendiente si lo hubiera intentado”, apuntó.

“Ahora aquí estaba yo, a mediados de mis cincuenta años, 17 desde mi último juego, viendo cómo nos degradaba una vez más. Ya vivirlo la primera vez fue bastante insultante. Cada episodio era lo mismo: Michael en un pedestal y sus compañeros de equipo siendo secundarios, más pequeños, el mensaje no era diferente de cuando se refirió a nosotros por aquel entonces como su elenco de apoyo”, agregó.

“¿Cómo se atreve Michael a tratarnos de esa manera después de todo lo que hicimos por él?. Michael Jordan nunca habría sido Michael Jordan sin mí, Horace Grant, Toni Kukoc, John Paxson, Steve Kerr, Dennis Rodman, Bill Cartwright, Ron Harper, BJ Armstrong, Luc Longley, Will Perdue y Bill Wennington. Pido disculpas a todos los que he dejado fuera”, insistió.