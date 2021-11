Ben Brereton encantado en la Roja: “Amo jugar por Chile, cuando me pongo esa camiseta es brillante”

El delantero Ben Brereton ha sido uno de los seleccionados que mejor le está yendo en Europa. El inglés nacionalizado chileno es una de las figuras importantes en la oncena del Blackburn Rovers. De hecho, ha sido uno de los inamovibles en el equipo titular, lo cual ha refrendado con goles, los cuales han llegado tras su primera nominación a la Roja, donde también ha llamado la atención por su juego y se ha ganado el cariño de la gente.

Así lo cree el mismo Brereton, que en una conferencia de prensa donde tuvo participación Deportes en Agricultura señaló que “definitivamente ir a Chile y jugar por mí país me ayudó mucho. Me hizo jugar con grandes jugadores y conocer un estilo diferente en Sudamérica. Y el hecho de marcar un par de goles me ha dado confianza. Ahora estoy feliz en Blackburn y feliz de marcar goles acá. Ha sido una grandiosa experiencia en Chile, me ayudó como jugador y persona y ahora quiero retribuirlo en mi club”.

Por otra parte, el goleador se refirió a lo que le genera vestir la camiseta de la selección chilena. “Cuando me pongo esa camiseta es brillante. Es un gran honor representar a mi lado chileno materno y amo jugar por Chile. Estoy muy agradecido por el apoyo que me da la gente del país, es grandioso. Estoy aprendiendo el himno, me lo estudio tres veces por semana. Cuando me la aprenda al 100% la voy a cantar”, comentó.

Además, confesó qué fue lo más difícil en su adaptación a la Roja, donde dijo que “el idioma y la primera vez fue dura, pero cuando empiezas a conocer a los jugadores, dentro y fuera de la cancha, te comienzas a entender con ellos”.

Asimismo señala que pese a lo anterior, “en las últimas fechas contra Paraguay y Venezuela se hizo más fácil, ya conozco a los jugadores. Ellos me hablan. Estoy aprendiendo un poco de español y ellos también están aprendiendo inglés. Así que en la cancha es perfecto y fuera de ella también, es brillante, nos llevamos muy bien”.

El delantero del Blackburn también habló sobre compartir equipo en el ataque con Alexis Sánchez y Eduardo Vergas. “Es emocionante, Alexis y Vargas son grandes jugadores y goleadores. Han hecho mucho por la selección y sus clubes. Si tengo que jugar con ellos será una gran experiencia y sería muy bueno para que la Roja pueda lograr el triunfo. Vi a Alexis que marco y he estado pendiente de Vargas que no pudo estar en la última convocatoria, pero jugué con él en Copa América. Será bueno tenerlo de vuelta en el equipo”, indicó.

Y, finalmente, Brereton habló sobre la doble fecha de noviembre, donde fue nominado por Martín Lasarte: “Nuestro objetivo es ganar ante Paraguay y luego ir por todo ante Ecuador. Sumar esas dos victorias sería clave para lo que queremos, que es ir al Mundial“.