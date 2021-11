Se acabó el misterio: Ben Brereton se confiesa hincha de Colo-Colo e hizo una particular petición

Sin duda que Ben Brereton es uno de los jugadores sensación de la selección chilena. El delantero del Blackburn ha sabido ganarse el cariño de todos los hinchas de la Roja a punta de buenas actuaciones y goles, lo que le ha permitido que la Marea Roja lo ovacione y coree su nombre en el estadio. Y esta vez los aficionados de un equipo en particular le entregaran ese cariño multiplicado.

Esto porque en conversación con TNT Sports Chile, el atacante confesó ser hincha de Colo-Colo. “Mi mamá es fanática de Colo Colo y si ella es fanática de Colo Colo, entonces yo también apoyo a Colo-Colo”, confesó el goleador.

Además, dijo que pese al cariño de su madre y su familia por el Cacique, aún no tiene una camiseta e hizo un particular pedido. “No tengo camiseta de Colo-Colo. Mi mamá no es una mujer tan futbolizada, pero el equipo al que apoya mi familia es Colo-Colo. Necesito una camiseta del club”, señaló.

⚽️ ¡BEN ES ALBO! Brereton: "Mi mamá es de @ColoColo y yo también los apoyo" #PelotaParadaTNTSports 👇 pic.twitter.com/iFAeqEV22s — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 4, 2021

En cuanto a su equipo favorito en Inglaterra, Bereton señaló: “En Inglaterra soy de Stoke In Trent y por eso el equipo del que soy hincha es el Stoke. Crecí viéndolos cuando estaban en la Premier League, entonces los apoyo porque soy de ahí”.

Asimismo, agregó que “ahora tienen un buen equipo en la Championship y espero jugar contra ellos y ojalá poder anotarles”.

De esta forma Ben Brereton se ganó rápidamente el cariño de los albos que, apenas conocieron las noticias, explotaron las redes sociales.

@ColoColo ya saben lo que tienen que hacer cuando @benbreo llegue a chile 👀🖤🤍🤟🏻 pic.twitter.com/F0Q1hNJWhL — K!NG-DRIZZY👁  (@KingCristoobal) November 4, 2021

@ColoColo @ejvalladares, deberían obsequiarle la camiseta de colo colo, Ben Brereton Díaz se la merece, ahora cuando venga a jugar en esta doble fecha clasificatoria es la oportunidad!! 🤍🖤 pic.twitter.com/ATSfkv61OT — Ivan Ignacio (@Ignacio89CC) November 4, 2021