Gustavo Quinteros: “Es un campeonato desvirtuado, un equipo puede ser campeón sin ser tal vez el mejor equipo”

Gustavo Quinteros habló por primera vez tras la crisis sanitaria que experimentó Colo-Colo, la cual lo dejó sin jugadores profesionales para el partido ante Audax Italiano, donde perdieron, y que reprogramó el duelo ante Santiago Wanderers. Y lo hizo en la conferencia de prensa previa al enfrentamiento con los wanderinos, donde comentó que el campeonato se “desvirtuó” a cinco partidos del final.

“Es un campeonato que no es natural, que está desvirtuado. Puede ser que algún equipo sea campeón por la suerte de no tener tantos contactos estrechos y no tal vez el mejor equipo”, lanzó el DT albo.

Además, agregó que “pensamos que sí fue injusto el tema de los contactos estrechos, pero de todas maneras ya pasó y queremos prevenir. Por eso tomamos la determinación de concentrar”.

“No estoy enojado. Simplemente uno como profesional trabaja toda la temporada para formar un equipo competitivo y tuvimos mucha mala suerte. Esto te da una bronca que hay que superar porque no depende de nosotros”, añadió.

Por otro lado, se refirió a la estricta medida que tomó con el plantel albo tras los contagios, negando que fuera un castigo por alguna transgresión de protocolos. “¿Castigo por qué? Colo-Colo no es el club con más contagios. No nos sentimos culpables, este virus está en la sociedad. Hay más equipos con contagios pero por sorpresa no tienen contactos estrechos”, señaló. Asimismo, complementó con que “se trata de una medida que buscamos para no tener más contactos estrechos en caso de tener un nuevo caso positivo. Cada uno tiene su habitación en el hotel, se traslada en su auto, come en solitario. Todos queremos estar en nuestras casas, pero nuestras familias deben salir a trabajar y estudiar. No queremos exponernos”.

También, el adiestrador del cacique comentó cómo ha sido la preparación para el duelo ante Wanderers. “Todo el trabajo físico lo hemos hecho por zoom y los jugadores se han mantenido muy bien. Estos días en cancha trabajamos lo táctico. Tengo mucha confianza en que podamos hacer un buen partido, jugar mejor que el rival (Santiago Wanderers), que será muy difícil, y sumar de a tres”, sostuvo.

Aunque también reconoció que hubo un trabajo especial ante esta situación. “Trabajamos lo anímico, porque todos en alguna medida sentimos injusticia. En cancha hemos sido en general superiores futbolísticamente a los rivales. Tenemos que seguir trabajando en eso y en lo táctico”, sentenció.

Colo-Colo tendrá a gran parte del plantel profesional para el partido de este sábado 6 de noviembre, a las 18 horas, en el estadio Monumental frente Santiago Wanderers. Los albos deberán ganar sí o sí para recuperar la cima del torneo, la cual ostenta la UC tras el triunfo ante Antofagasta.