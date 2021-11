[Video] “A la U le han sacado el alma”: La crítica de Alejandro Lorca contra Azul Azul que es aclamada por los hinchas

Universidad de Chile está sumida en una crisis deportiva e institucional que la tiene a tres puntos de la zona de promoción. Los azules suman seis derrotas consecutivos y los problemas dentro y fuera de la cancha parecen ir en aumento.

En la última derrota de los azules, Alejandro Lorca, relator de TNT Sports y Deportes en Agricultura, hizo una crítica contra Azul Azul que fue aclamada por los hinchas de la U.

“A la U le han robado el coraje, a la U le han sacado el alma”, dijo el comunicador en la transmisión de TNT Sports tras el gol de Ñublense.

Don Alejandro Lorca

"A la U le han robado el coraje, a la U le han robado el alma".#VamosLaU pic.twitter.com/cf0C0oRv4F — AngeloGotelli (@Angelo_Gotelli) November 5, 2021

Aunque no se quedó en eso. Una vez terminado el partido, profundizó su análisis. “Para la U absolutamente todo es tristeza. Una dirigencia que no existe, que no tiene liderazgo. Que es inoperante, que es cobarde. Porque, además, le endosa toda la responsabilidad a técnicos inexpertos, que deja solos a los jugadores. Cóctel perfecto para que una de las instituciones más populares e importantes del país tenga este presente realmente desolador”, reflexionó.

Alejandro Lorca representando a miles. Una situación que no resiste análisis… Y que termina su comentario con un poema que destroza a cualquier hincha azul 💔 pic.twitter.com/1SMEp0fUtp — Daniela Alegria (@DaniAlegria_) November 5, 2021

Por último, Lorca citó el poema de Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre, para referirse al actual momento de la U. “Creo que calza perfecto con la situación que de la Universidad de Chile. La muerte está a las puertas de la esquina y no la ven”, sentenció el relator.