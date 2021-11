El potente mensaje de Federico Valdés a los dirigentes de la U: “Llegó el momento que den la cara”

La crisis en Universidad de Chile parece no acabar. Los azules marchan decimocuartos en la tabla de posiciones, a tres puntos de la zona de promoción. En medio de la delicada situación del club, Federico Valdés, ex presidente de Azul Azul, alzó la voz.

“Es legítimo que los dirigentes decidan tener un perfil bajo, sin embargo, en estas circunstancias se requiere que le saquen la presión de encima a los jugadores. Creo que llegó el momento que den la cara y que carguen con la presión que hoy se están llevando los jugadores”, dijo en conversación con El Mercurio.

Respecto a la situación futbolística de la U, el ex mandamás se mostró optimista. “Creo que no va a descender, pero el riesgo existe y hay que poner todos los esfuerzos en tratar de evitarlos. Sobra nivel al plantel para sacar puntos que necesita”, aseguró.

Valdés repudió la actitud de los fanáticos azules que invadieron la cancha en El Teniente de Rancagua y amenazaron de muerte a Pablo Aránguiz. “Que haya sectores de la hinchada que le estén haciendo la vida imposible a algunos solo perjudica. Es una decisión del entrenador, pero deben estar todos anímicamente disponibles. No puede ser que una barra brava deje afuera a un jugador”, afirmó.

El ex dirigente azul, cree que Universidad de Chile necesita un director técnico de jerarquía de cara al futuro, aunque sostuvo que hoy el foco debe estar en mantener la categoría. “Evidentemente la U necesita un entrenador de categoría par a los próximos años, pero ahora necesita que Cristián Romero encuentre la manera de ganar los partidos que quedan“, indicó.

Por último, sobre la carta del rector al presidente de Azul Azul, Valdés aseguró que la casa de estudios no puede quitar el nombre y símbolos al club. “Mientras Azul Azul no incumpla alguna cláusula del contrato, la universidad no puede unilateralmente cambiar sus condiciones. Y el uso del nombre y los símbolos están asegurados”, sentenció.