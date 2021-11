Cristian Romero molesto con el arbitraje: “Castrilli reconoció que fue penal contra Luján”

Universidad de Chile no pudo en su visita a San Carlos de Apoquindo y sucumbió ante Universidad Católica. Sin embargo, una jugada quedó rondando en la cabeza de los azules. Al minuto de juego, Nahuel Luján ingresó al área y fue derribado por Sebastián Pérez. Pese a los reclamos, Julio Bascuñán desestimó infracción del portero cruzado.

1' Error de Lanaro que casi aprovecha Luján para los azules @Cruzados 0 – 0 @udechile #ClásicoUniversitarioxTNTSports pic.twitter.com/kkL5OIw77f — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 7, 2021

Una vez terminado el encuentro, Cristián Romero se refirió a esta situación acusó faltó rigurosidad en el arbitraje. “Yo no estoy pidiendo que nos ayuden, pero sí que cobren lo que tienen que cobrar. La jugada de Luján me parece penal. Penalazo. Para eso existe el VAR y no entiendo por qué hoy no participó. La tecnología tiene que venir en ayuda de ese tipo de situaciones cuando hay dudas. El penal es muy evidente. Y en el gol Zampedri se apoya en Arias y convierte el gol. No estoy diciendo que hay mala intención, pero creo que hace falta más rigurosidad”, afirmó el DT en conversación con TNT Sports.

Romero, además, confesó que Javier Castrilli, jefe de la Comisión de Árbitros del Fútbol Chileno, reconoció que hubo penal en contra de Luján. “No sirve de nada decir en los pasillos que fue penal. Castrilli reconoce mirando la imagen que fue penal. Reconoció que fue penalazo y acá en la cancha no ocurre eso. Yo no estoy inventando nada, estoy tratando de ser lo más objetivo posible. A mí me parece penal. Cuando Luján engancha, Pérez le toca el pie y eso es penal en cualquier parte… y era otro partido”, aseguró el estratega.

Por último, el Relojito tuvo palabras para lo que viene para la U. “La idea estuvo siempre clara. El compromiso por sacar esto adelante está. La intensidad con la que jugaron es la que tiene que tener Universidad de Chile y esperamos no extraviar eso. Aún nos quedan partidos para revertir esto. Entiendo toda la peste que anda alrededor de que ya estamos descendidos, eso va a seguir en la semana pero yo me extraigo de eso. Yo lo que quiero es que mis jugadores tengan la capacidad de seguir en esta línea y en algún momento vamos a terminar ganando”, sentenció.