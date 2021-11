Amenazas, sanciones y una historia que está lejos de acabar: la pelea entre Jokic y Morris continúa

Parecía que la pelea entre Nikola Jokic y Markieff Morris en el partido entre los Denver Nuggets-Miami Heat, donde los primeros superaron por 113 a 96, era solo algo que iba a quedar en al cancha. Sin embargo, esta se siguió disputando a través de Twitter, pero esta vez entre los hermanos de los deportistas.

Recordemos que todo comenzó cuando el serbio Nikola Jokic reaccionó con un empujón tras la infracción de Morris, lo que le valió la expulsión al jugador de los Nuggets y una trifulca entre los compañeros de ambos jugadores.

De hecho, uno de los que reaccionó fue Jimmy Butler, compañero de equipo de Morris, quien se dirigió a la banca donde estaba Jokic y lanzó: “Saca tu culo de vuelta a la cancha”. Esta reacción calentó aún más los ánimos, sobre todo de sus compañeros que tras el partido esperaron a Jokic fuera del camarín.

Jimmy Butler y el famoso 'te espero a la salida' a Jokic.pic.twitter.com/BWEgugKxFP — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) November 9, 2021

This photo of Jimmy Butler and the Heat waiting for Nikola Jokic outside the Nuggets locker room last night is WILD 😳 (via @Aaronontiveroz) pic.twitter.com/x8aYftw2ty — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 9, 2021

Finalmente, los guardias del estadio lograron sacar a los jugadores de Miami Heat de la puerta del camarín. Tras esto el jugador serbio se mostró arrepentido en conferencia de prensa: “Es una jugada estúpida. Me siento mal, no tendría que reaccionar de esa manera. Pensé que me iba a sujetar… pienso que fue una jugada sucia y necesito protegerme. Me siento mal, no tengo que reaccionar así, pero necesito protegerme”.

Mensajes entre los hermanos de los protagonistas

Pero la pelea continuó a través de las redes sociales, pero esta vez entre los hermanos de los protagonistas, quienes utilizaron sus cuentas de Twitter para salir en defensa de sus respectivos familiares mediante amenazas.

El que primero saltó fue el hermano de Markieff Morris y jugador de los Clippers, Marcus, quien posteó: “”Esperó a que mi hermano le diera la espalda smh (sacudiendo mi cabeza). ANOTADO”. Y luego vino la respuesta desde la otras esquina a través de Nemanja y Strahinja, hermanos de Jokic, quienes se crearon una cuenta de la red social solo para responder a los mensajes, la cual ya supera los 30 mil seguidores.

Waited till bro turned his back smh. NOTED ✍🏾 — Marcus Morris (@MookMorris2) November 9, 2021

Ahí, los hermanos del serbio contestaron: ¡Deberías dejar las cosas como están en lugar de amenazar públicamente a nuestro hermano! Tu hermano fue el primero en hacer una falta sucia. Si quieres dar un paso más en esto, estate seguro de que te vamos a estar esperando”.

@MookMorris2 You should leave this the way it is instead of publicly threatening our brother!Your brother made a dirty play first . If you want to make a step further be sure we will be waiting for you !! Jokic Brothers — Jokic Brothers (@JokicBrothers) November 9, 2021

Los Jokic como guardaespaldas de su hermano

Al parecer esta discusión no se quedará ahí, puesto que según el periodista Eric Goodman, los hermanos de Jokic ya han comprado entradas para asistir al partido que vuelva a enfrentar a los Nuugets y a Miami Heat, el próximo 30 de noviembre en el FTX Arena de Miami.

Aunque esta no es la primera vez que los hermanos se metan en problemas por el jugador serbio, ya que en los playoff de la temporada pasada, Strahinja fue noticia cuando quiso saltar a la pista de juego para protestar contra el árbitro tras la expulsión de su hermano por agredir a Devin Booker.

De hecho, Nikola Jokic reconoce que a la única persona a la cual le teme es a su hermano mayor. “Una vez me ató las manos y empezó a lanzarme cuchillos. Fue su castigo por no querer trepar a un árbol”, comentaba el jugador de Denver en una entrevista en 2017. “Cuando tengo tiempo libre me gusta pelear con mis hermanos. Quiero decir, me gusta pelear con el pequeño. Al mayor me abrazo porque es más fuerte que yo”, indicó.

Las sanciones de la NBA

Si bien demoraron en sancionar, la NBA lo terminó haciendo. La liga informó que el pivote serbio fue sancionado con un partido de suspensión de empleo y sueldo, por lo que se perderá el duelo ante Indiana. Mientras que Morris fue multado con el pago de 50 mil dólares por al infracción.

Pero eso no fue todo, ya que las sanciones también le cayeron al compañero de Morris, Jimmy Butler, con una multa de 30 mil dólares por encarar a Jokic.