Siguen las malas para Castillo: Juventude analiza poner fin anticipadamente a su contrato

El pasado 26 de agosto Nicolás Castillo fue oficializado como nuevo jugador del Juventude de Brasil. Sin embargo, más de dos meses desde su arribo, el delantero nacional solo ha sumado 29 minutos, lo que no tiene contentos a los hinchas ni a los dirigentes del club.

Por ello, según informó el periodista Bruno Mucke, el chileno podría salir del equipo brasileño antes del término del campeonato.

“Nico Castillo puede dejar la Juventude antes del final del Campeonato Brasileño. El delantero centro está 100% clínicamente, pero su nivel de intensidad está por debajo del estándar requerido”, sostuvo el comunicador.

Castillo se encuentra cedido en el Juventude hasta diciembre del 2021. En caso de que la escuadra brasileña decida rescindir contrato con el delantero, el ex Universidad Católica deberá volver al América de México, club dueño de su pase.

— B. Mucke (@brunommucke) November 9, 2021