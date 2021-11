Vuelve a la carga: Scottie Pippen cuestiona legendario partido de Michael Jordan

La guerra mediática entre Scottie Pippen y Michael Jordan acaba de comenzar. Hace una semana, el ex alero disparó contra el que fuera su compañero en los Chicago Bulls por lo mostrado en la serie documental The Last Dance.

El compañero más valioso en la carrera de Jordan, con quien ganó seis anillos de campeón en la NBA, nuevamente cargó contra Michael.

Durante la presentación de su libro, Pippen cuestionó uno de los partidos más legendarios de Jordan. El Flu Game, o partido de la gripe, en el quinto juego de las finales de la NBA de 1997 ante los Jazz.

En aquel entonces, Jordan habría comido una pizza contaminada, lo que originó síntomas similares a los de la gripe. Sin embargo, pese a los malestares, anotó 38 puntos, capturó siete rebotes y repartió cinco asistencias en el triunfo 88-90 de los Bulls.

Sin embargo, Pippen, en conversación con Sirius XM, menospreció lo hecho por el 23 en aquel partido. El alero lo comparó con las finales de 1998, donde él jugó con una lesión en su espalda. “Te voy a preguntar esto: ¿es más fácil jugar con una hernia de disco o jugar con la gripe? Bueno, no veo muchos ‘Bad Back Games’, pero sí veo muchos ‘Flu Games’”, disparó Pippen.