“Deja que lo patee Emiliano”: La decisión de Gustavo Quinteros de negarle el penal a Iván Morales

Emiliano Amor fue el héroe de Colo Colo ante Deportes Melipilla. El defensor que nunca se había parado desde los doce pasos para servir un lanzamiento penal, marcó el 1 a 0 con que los albos se impusieron a los potros. Sin embargo, el zaguero no era el designado para patear la pena máxima.

Así lo reveló en la conferencia de prensa post partido el técnico del Cacique, Gustavo Quinteros. “El designado para patear era Gil si estaba en cancha y luego se pusieron de acuerdo. Yo hablé con Iván (Morales) porque él lo quería patear. Él tiene mucha personalidad. Viene de fallar dos penales y él quería patearlo”, dijo el DT.

Pese a la intención de Iván Morales, el técnico prefirió que no pateara el penal. “Pero yo le digo… ‘yo sé que tienes personalidad, no tienes miedo, no tienes temor. Pero se trata de confianza. De que hay otro compañero que está confiado y que puede hacer el penal, así que deja que lo patee Emiliano (Amor)’”, reveló el estratega.

Quinteros aseguró que fue por un tema de confianza y afirmó que tendrían más puntos de haber aprovechado las oportunidades desperdiciadas desde los doce pasos. “Emiliano pidió patear y lo convirtió. En el tema de los penales no venimos bien porque de los últimos fallamos varios. Podríamos tener más puntos si convertíamos los penales que fallamos”, sentenció.