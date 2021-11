Simone Biles analiza su retiro de la gimnasia para priorizar su salud mental

La gimnasta estadounidense Simone Biles insinuó que estudiará su retiro de la gimnasia. Biles, ícono del deporte, sufrió en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio y se retiró de algunas competencias para priorizar su bienestar mental.

La deportista sufre un bloqueo mental llamado twisties, que genera la sensación de estar perdido en el aire y dificulta a los atletas a competir en su nivel habitual.

Por ello, Biles estaría analizando retirarse definitivamente de la gimnasia. Así lo reveló en conversación con US Weekly. En medio de la promoción de su Gold Over America Tour, la atleta anticipó que sus problemas de salud mental podrían obligarla a alejarse del deporte.

“El aspecto mental obviamente me atrapó durante Tokio y son, como algunas de esas cosas que no puedes ignorar. Y mi cuerpo no las ignoró”, señaló Biles.

“Si podemos mantener eso bajo control, me encantaría entrenar de nuevo. Pero luego, al final del día, si me cuesta la paz, me alejaré”, complementó.

La cuatro veces campeones olímpica aseguró que, en caso de retirarse, se encuentra tranquila. “Estoy completamente bien con alejarme porque he pasado por mucho. He logrado mucho”, afirmó.