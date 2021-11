“Corremos por la vida”: la iniciativa de Bomberos de Chile que regresa tras ausencia por la pandemia

La carrera “Corremos por la Vida” se volverá a realizar este domingo en su sexta edición, la cual organiza el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Este año el mensaje será “El Desafío del Reencuentro”, ya que el año pasado no se pudo realizar el evento debido a la pandemia del Covid-19.

El desafío, que además cuenta con el apoyo de Reebok, consiste en subir los 62 pisos del edificio Torre Costanera con el uniforme completo de los bomberos, el cual pesa casi 25 kilos. Además, buscará reconocer a todo los “héroes de corazón” del país a través de los 800 voluntarios y voluntarias de diversas compañías de Chile.

Por otra parte, y además de resaltar las habilidades de los bomberos en el combate de los incendios e incentivar la actividad física, tienen como propósito principal la promoción de la donación de órganos en Chile y el desarrollo de planes preventivos contra el cáncer.

En la instancia participará como invitada la portera de la Universidad Católica, Paz González, quien contó sus motivaciones para participar del evento: “Siempre he tenido admiración por las y los bomberos, así es que cuando me propusieron esta colaboración dije altiro que sí. Es posible que esta corrida sea un trámite para ellas y ellos, yo voy a dar lo mejor de mi. Encuentro entretenido ponerme en su lugar, aunque no se trata de un rescate. Estoy muy motivada”.

Además, habló sobre las dificultades con las que espera encontrarse: “La resistencia, porque en mi carrera deportiva he trabajado con otro tipo de resistencia, que no es la misma que realizan día a día los bomberos y bomberas de Chile”.

En esta nueva edición y debido a los protocolos por la pandemia del Covid-19, los participantes serán citados en grupos de 150 personas a las 7:30 de la mañana del domingo, para así dar inicio a la gran carrera a las 8:00.