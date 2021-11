Rafa Nadal se refiere a los antivacunas: “Es una postura un poco egoísta”

Durante el último tiempo Rafael Nadal junto a Pau Gasol iniciaron una campaña en conjunto con la Cruz Roja, con la cual buscan ayudar a todas las víctimas afectadas por el Covid-19, ya sea en la creación de hospitales, compra de insumos, entre otros. En ese sentido, el tenista español, se refirió a esta campaña y también a quienes aún no se vacunan.

El mallorquín comentó al Diario Marca sobre la campaña “Cruz Roja, responde”, donde dijo que “todos estamos cansados de esta situación, son años complicados, mucha gente ha perdido a gente cercana. A nosotros nos tocada dar un paso adelante para intentar ayudar, poner un granito de arena y dar una ayuda a las personas”.

Además, en sobre quienes aún no se han vacunado comentó que “entiendo que hay gente que no se quiera vacunar, pero me parece una postura un poco egoísta. Hemos sufrido mucho”.

“No sabemos al cien por cien los efectos de las vacunas, pero sí nos tenemos que fiar de los médicos, lo que sí sabemos es el efecto del virus si no estamos vacunamos. Parece que somos a día de hoy el país al que menos afecta el virus y creo que es porque tenemos una gran parte de la población vacunada”, cerró el español.

Y es que en todo el mundo ha existido el escepticismo sobre las vacunas contra el Covid-19 e incluso jugadores de tenis como Novak Djokovic no han desistido del antídoto por desconfianza.