¿La Roja a Calama? El plan que piensa la selección chilena para enfrentar a Argentina

Las Eliminatorias Sudamericanas, como suele ocurrir, están muy parejas, por lo que una mínima ventaja puede dejarte en el Mundial de Qatar 2022. Y así lo piensa la selección chilena que planea llevar a la Argentina de Lionel Messi a Calama para sacarle provecho a la altura y, por qué no, obtener un resultado positivo.

Así lo confirmó el ex presidente de Cobreloa, Dencan Araya, a La Tercera, donde dijo que “hace casi un mes y medio empezaron las conversaciones. Pablo Milad me llamó y me comentó que estaba la idea de que la selección jugara en Calama. Fue una conversación corta. Después se entendió directamente con el alcalde de la ciudad (Eliecer Chamorro), pero yo puse a disposición todo el club. La Roja siempre será bienvenida en nuestra ciudad”.

“También conversé con el alcalde y hubo buena disposición de todas las partes. De ahí no supe más, pero estaba todo para que Chile jugara en Calama”, agregó.

Por otro lado, el actual mandamás del cuadro loíno, Luis Vera, señaló al mismo medio que en su administración aún no han recibido un llamado de la ANFP, pero ante la posibilidad destacó las características del Zorros del Desierto.

“El estadio está perfecto, aprobado. La iluminación cuenta con todos los estándares que exige la FIFA”, a propósito de los 1.200 lux que se exigen en iluminación”, indicó.

Además, añadió que “también tiene todos los protocolos necesarios por el tema Covid-19. Contamos con cuatro camarines de primer nivel, tenemos internet en todo el estadio. El estadio es Municipal, pero no habría problemas en cederlo. Nosotros como Cobreloa ponemos a disposición todas las instalaciones del club para que sean utilizadas por la selección”, cerró sobre el recinto que tiene capacidad para 12.500 espectadores.

Recordemos que antes del partido ante Argentina, la Roja tiene un duro desafío ante Ecuador, el próximo martes, a las 21:15 horas, en San Carlos de Apoquindo. De hecho, el duelo ante los trasandinos tienen como fecha probable el 27 de enero.