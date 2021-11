Lewis Hamilton es descalificado y arrancará último en el sprint de Brasil

Lewis Hamilton no lo pasa bien en Brasil. El piloto de Mercedes fue sancionado con la pena máxima en la F1: la descalificación tras presentar un fallo en su coche luego de la Qualy desarrollada este viernes.

En esa clasificación, Hamilton logró un claro primer lugar sobre Marc Verstappen, pero su automóvil no pasó las posteriores inspecciones de la FIA por una infracción relacionada con su DRS. Y es que según informó la federación durante este sábado, el alerón trasero del Mercedes tenía una distancia superior a los 85 mm permitidos por el reglamente con el flap inferior al momento de activar el DRS, lo que pudo entregarle una ventaja competitiva al británico en las rectas de Interlagos.

En ese sentido el reglamento es claro y se sanciona con la descalificación. Sin embargo, la incertidumbre se instaló en Brasil, ya que los comisarios se tomaron su tiempo para aplicar la sanción hasta este sábado, cuando pudieron hacerlo perfectamente tras cometida la falta.

Lo anterior se produjo porque los comisarios citaron a declarar a Verstappen, a quien se le vio en unos videos tocando al Mercedes en el parque cerrado, acción que está prohibida. Pero finalmente la infracción llegó para Hamilton y también para el neerlandés, quien recibió una multa de 50.000 euros.

De esta manera Hamilton deberá comenzar la competencia de este sábado en la última posición y deberá buscar el mejor lugar posible, ya que el británico ya había sido sancionado cinco posiciones en la parrilla del domingo por estrenar el quinto motor de combustión interna de la temporada. ¿Pondrá en riesgo su octavo trofeo de F1 el inglés?

Lewis Hamilton has been disqualified from the result of Qualifying pic.twitter.com/EFRC2jGlXD

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 13, 2021