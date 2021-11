Ni las sanciones lo frenaron: Hamilton logra una épica remontada y se queda con el GP de Brasil

Lewis Hamilton es uno de los mejores pilotos del mundo y hoy volvió a demostrar el porqué de tal categorización. Y lo hizo en la Gran Premio de Sao Paulo, Brasil, donde olvidó las dos sanciones ejecutadas hacia él con su velocidad, quedándose con la competencia en una épica jornada.

Y es que la cronología previa a la gran carrera fue de una película de terror para el británico, la cual parecía complicar el sueño del piloto por su octavo título. Una sanción por un problema con su DRS, que lo hizo partir último y llegar quinto en el sprint, y otra por estrenar el quinto motor de combustión interna de la temporada, que lo dejó en el decimo lugar de salida en la competencia de este domingo, no fueron escollos para el piloto de Mercedes que cerró una agresiva jornada y superó a su principal rival, Marc Verstappen (Red Bull). El podio lo completó el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que un día antes había triunfado en la carrera corta.

YOU CAN DO ANYTHING YOU PUT YOUR MIND TO! This weekend is proof. We fought this battle on the track and I couldn’t be more proud of @mercedesamgf1 and my incredible teammate @valtteribottas who I couldn’t do this without. EU AMO BRASIL 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 We keep fighting, keep pushing. pic.twitter.com/CBD7QbIt1J

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 14, 2021