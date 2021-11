“Desde Stoke a Santiago”: Ben Brereton protagoniza emotivo mini documental en Inglaterra

La explosión de la figura de Ben Brereton en Chile no tiene precedentes. Y es que el atacante anglochileno a punta de esfuerzo, goles y carisma se ha sabido ganar el cariño de todo los hinchas chilenos. Pero no solo eso, ya que el boom del jugador del Blackburn Rovers llegó hasta Inglaterra.

El registro fue publicado por League of 72, donde se habla de la historia del goleador de la Roja, desde que llegó al Blackburn y el camino que recorrió para llegar a la selección. La pieza audiovisual cuenta con entrevistas al jugador, su familia, compañeros en el fútbol inglés e incluso el embajador de Chile en Inglaterra.

“Para ser sincera, como familia estábamos muy nerviosos porque era un idioma que no conoce, una cultura que no conoce, muchas cosas sobre Chile que no conoce”, comentó, por ejemplo, su madre, quien también reveló que Brereton solo había ido a Chile a los 6 años.

En tanto, el goleador señaló en el documental que “estaba tan nervioso, ya sabes, no hablo nada español y cosas así, así que yo estaba muy nervioso cuando fui la primera vez. Un día fui por mi cuenta, por un par de días… después al cuarto día fui al vestuario y todos estaban allí”.

“Todos son brillantes, algunos de ellos hablan inglés, otros no, pero todos me recibieron con los brazos abiertos”, confesó Brereton sobre la relación que generó con sus compañeros”, insistió.

Revisa el mini documental del chileno

Original

Versión subtitulada en español