Mail enviado por Shuai Peng es puesto en duda por la WTA: “Me cuesta creer que sea ella”

Este miércoles se sumó otro antecedente a la desaparición de la tenista china Shuai Peng. El canal nipón CGTN, partidario del gobierno de turno, hizo público un supuesto correo que envió la deportista tras 16 días de desaparición, luego de denunciar a Zhang Gaoli, exvicepresidente del Gobierno chino, de abuso sexual.

El mail firmado por Peng iba dirigido a Steve Simon, presidente de la asociación tenística, donde la deportista afirma “estar descansando en casa”, además de declarar que la acusación de abuso sexual “no es cierta”.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI

