¿Volverá el Rey? Federer no tiene claro cuándo regresa al circuito

Roger Federer continúa luchando para volver a las canchas. La lesión sufrida en su rodilla derecha mantiene en suspenso su retorno. Aunque el suizo no quiere poner fin a su carrera de esta forma.

Si bien, no tiene claro cuándo regresará al circuito, se ilusiona con volver a las grandes ligas. “No podré salir a correr hasta enero y no podré entrenar con pelota hasta marzo o abril. Me sorprendería muchísimo si llegase para jugar en Wimbledon (2022)”, dijo en conversación con el diario Le Matin.

“No me importa si regreso en 2022 o 2023, con 40 o 41 años. La pregunta que me hago es si podré torturarme todos los días para mi regreso. Mi corazón hoy me dice que sí. Aunque sé que el final está cerca, me gustaría intentar jugar un par de partidos importantes de nuevo”, manifestó respecto a su futuro.

Federer sabe las dificultades de su recuperación, pero se ilusiona con su regreso. “Nadie lo sabe, ni los propios médicos. Yo aún mantengo la esperanza. Mi mundo no colapsará si eso no vuelve a suceder, pero mi sueño ahora es poder volver. Creo en este tipo de milagros porque ya los he visto. Me gustaría volver a ver lo que puedo lograr como tenista profesional”, indicó.

Por último, se refirió a la opción de retirarse definitivamente de la actividad. “Me cuesta mucho tomar la decisión. Ojalá pudiera ser yo quien decidiera el momento. Eso es algo muy personal, todos queremos que pueda despedirme a mi manera en una cancha de tenis”, sentenció.