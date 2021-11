¿Dónde está Peng Shuai? Mundo del tenis exige respuestas sobre su paradero

Aumenta la preocupación sobre el paradero de la tenista china Peng Shuai . La jugadora, ex número uno del mundo de dobles en 2014, se encuentra desaparecida desde el 2 de noviembre, tras acusar al exvicepresidente de su país, Zhang Gaoli, de abusos sexuales.

El mundo del tenis y del deporte en general se encuentran consternados. Por ello, se han movilizado a través de las redes sociales con el hashtag #WhereIsPengShuai con el objetivo de que se inviertan medios para conocer y paradero, y su desaparición no quede en el olvido.

Naomi Osaka, Serena Williams, Novak Djokovic y Feliciano López son algunos de los tenistas que se han referido a la desaparición de su compañera.

“Recientemente una compañera tenista ha desaparecido poco después de revelar que había sufrido abusos sexuales”, publicó Naomi Osaka a través de sus redes sociales. La tenista, número 13 del ranking WTA agregó que “la censura nunca está bien en ninguna circunstancia, espero que Peng Shuai y su familia se encuentren salas y salvas. Estoy conmocionada por la situación”.

Serena Williams también utilizó sus redes sociales para referirse a la situación de la jugadora. “Estoy devastada y conmocionada tras escuchar las noticias de mi colega, Peng Shuai. Espero que esté a salvo y que la encuentren lo antes posible. Esto debe investigarse y no debemos quedarnos callados. Le envío amor a ella y a su familia durante este momento increíblemente difícil”, señaló la tenista estadounidense.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6

— Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021