Novak Djokovic sueña con volver a jugar en Sudamérica: “Amo la energía de su gente”

El tenista serbio Novak Djokovic no ocultó sus deseos de volver a Sudamérica. Tras su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y algunas exhibiciones en Chile y Argentina, el número uno del mundo quiere volver al continente.

“Me gustaría jugar en Sudamérica. Ya sea en algún torneo o en una exhibición”, dijo al ser consultado en conferencia de prensa. “Tuve momentos fenomenales cuando estuve allí en Brasil, Argentina y Chile jugando exhibiciones. Y por supuesto, en los Juegos Olímpicos”, recordó.

El serbio manifestó sus ganas de jugar un torneo oficial en tierras sudamericanas. “No he jugado ningún torneo oficial allá, la mayoría son en arcilla. No es en Sudamérica, pero sí jugué en México. De todos modos me gustaría ir. Sé que hay muchos fanáticos del tenis en Sudamérica”, señaló.

“Amo la energía que hay allá. La gente, su pasión por la vida, la energía que les dan a los tenistas es fenomenal. Si la pregunta es una invitación, la respuesta es ‘sí’. La pregunta ahora es ‘cuándo y dónde’”, cerró Djokovic.