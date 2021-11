Malas noticias: Eduardo Vargas se lesiona y es baja en Atlético Mineiro

El Atlético Mineiro sigue firme en la cima del Brasileirao. Con doblete de Hulk, la escuadra de Eduardo Vargas derrotó por 2-0 al Juventude de Nicolás Castillo.

Sin embargo, Edu, que estaba considerado para este compromiso, fue baja de última hora. El seleccionado nacional sufrió un esguince en su tobillo que lo dejó al margen del triunfo que acercó al Mineiro al título.

La noticia fue confirmada por el propio club minutos antes de iniciar el encuentro. “El delantero Vargas y el defensa Alonso están fuera del partido de hoy”, anunció el Atlético Mineiro.

Notícias do DM

O Atlético informa que o atacante Vargas, com entorse no tornozelo direito, e o zagueiro Alonso, em tratamento de uma pancada no joelho direito, estão fora da partida de hoje.

— Atlético 😷 (@Atletico) November 20, 2021