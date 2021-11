[Video] Entrevista a Daniel Morón: “Nos sentimos en desventaja, creemos que se desvirtuó el torneo”

Daniel Morón, gerente deportivo de Colo-Colo, habló en exclusiva con Deportes en Agricultura previo a la penúltima fecha del torneo.

El Loro se refirió a las opciones de los albos de quedarse con el título y aseguró que lucharán hasta el final por conseguirlo. “Tenemos las mejores opciones y depende de nosotros mantener los seis puntos que quedan en disputa y si Universidad Católica hace lo mismo habrá que definirlo en partido único. Estamos muy ilusionados. Lamentablemente, pagamos caro todo lo que nos pasó con algunos resultados, pero esto es Colo-Colo y hay que pelearla, como se pelea siempre”, indicó.

“Haremos el máximo para quedarnos con los seis puntos, después, lo que haga nuestro rival será cosa de ellos. Tengo toda las energías puestas en que estamos preparados para ganar los seis puntos. Si hay una final, habrá que prepararse para eso con la mismas ganas y preparación como lo hemos hecho hoy y lo que hicimos para llegar para esta instancia. Tenemos todas las ganas y energías para ser campeón”, agregó.

Morón abordó los problemas que tuvo el Cacique con el brote de Covid al interior del plantel y confesó sentirse en desventaja con el resto de los equipos. “No entiendo porque tanta diferencia de situaciones a casos similares. Nosotros tuvimos 104 contactos estrechos por tres jugadores con Covid. Si a todo los clubes se les sanciona de una manera similar, lo entiendo. Pero de repente te aparece un jugador contagiado en un equipo y no hay contacto estrecho, no se entiende. Nos es por que sea la UC, pero no se entiende por qué a un equipo 104 contactos estrechos y a otros no. Y como no hay nadie que me pueda explicar eso, me siento en desventaja y ahí siento que se desvirtúa esto”, afirmó.

“Puede ser que hubo un relajamiento en los protocolos, pero no es solo de los deportistas, es algo generalizado. Muy probablemente que sí. Además, esto es algo muy fortuito, hay gente que cumple los protocolos e igual se contagia. Espero que los equipos a esta altura del torneo no tenga ningún contagiado para poder definir el campeonato y prime lo deportivo”, complementó.

El gerente deportivo comentó que están trabajando en la conformación del plantel para la próxima temporada. En ese sentido, reveló que existen acercamientos con las principales figuras de Colo-Colo para extender su vínculo con el club. “Estamos en conversaciones, aún no está cerrado. Es la intención del club y el Directorio que se haga la renovación de estos tres jugadores que han sido parte muy importante en esta parte del años (Gil, Amor y Solari). Estamos conversando con sus representantes, queremos ser prudente. En el momento que esté cerrado lo daremos a conocer, pero todavía estamos en conversaciones las que están bien avanzadas. Además, si bien las renovaciones son importantes, es la definición del campeonato donde tenemos que poner la atención”, sostuvo.

Sobre los refuerzos y la posibilidad de incorporar a las figuras de Deportes Melipilla, Gonzalo Sosa y Cristián Zavala, Morón fue cauto. “En la órbita de Colo-Colo hay un sinfín de jugadores y pueden estar los que tú nombras (Sosa y Zavala). Todo los buenos jugadores nos gustan e interesan. Pero esperen un poquito, ya sabrán cuales son los jugadores que interesan en Colo-Colo. Mientras menos ruido hagamos, menos pagamos (ríe)”, sentenció.