Xavi debuta en Champions con un empate y compromete la clasificación del Barça a octavos

Xavi empató en su debut con el Barcelona en la Champions League ante el Benfica y puso en riesgo su clasificación a los octavos de final. De hecho, tendrá que ganarle sí o sí al Beyern Múnich para avanzar de fase.

El cuadro culé hizo los méritos suficientes para llevarse el triunfo, pero es reconocido que el fútbol no se gana con este factor, sino que con goles y el Barça no los tuvo, y hace varis partidos que no los tiene. La más clara de los catalanes fue un remate de Demir al final del primer tiempo, pero la pelota dio al palo. Los portugueses, por su parte, también tuvieron algo que decir en la primera parte, donde Nicolás Otamendi definió con un gran remate para colocar el primero, pero el árbitro anuló el tanto porque el balón salió en la jugada previa.

Luego vino el gol anulado al Barcelona. Una gran pelota a las espaldas del Benfica fue definida por Ronald Araújo, aunque el uruguayo estaba en posición de adelanto, por lo tanto, el gol fue anulado. Tras ese gol, sobre el final, los visitantes tuvieron quizás la más clara del partido, donde Haris Seferovic enfrentó solo a Ter Stegen, sin embargo, erró increíblemente el gol. Partido empatado que, pese al gol errado por Seferovic, en Benfica celebraron como un triunfo.

Si bien la clasificación depende de los blaugranas, tienen que enfrentar al Bayern Múnich en Alemania, un difícil rival. Y, en el caso de perder o empatar, le darán la opción de avanzar a octavos al Benfica, que tiene que ganarle sí o sí al Dinamo Kiev.