Carlos Palacios se confiesa: “He tenido un poco de rabia por como se han dado las cosas, pero siempre trato de dar lo mejor”

Carlos Palacios tuvo un renacer en Brasil. A pesar de que es un jugador joven, que está dando sus primeros pasos en el extranjero, el ex Unión Española había sido criticado por el discreto nivel mostrado en el Internacional de Porto Alegre. Sin embargo, en los últimos partidos ha destacado y su entrenador así lo ha hecho saber. Pero según comentó el volante se toma las cosas con calma y confesó convivir constantemente con la rabia y la frustración.

“Tengo un poco de rabia e impotencia por como se dan las cosas, a veces uno quiere hacer gol o dar una asistencia, pero siempre trato de dar lo mejor para el equipo, si se tiene que dar el gol en algún momento se dará; por algunas cosas el arquero ha salvado en la línea, el defensa también. Esperemos que pronto salga ese gol”, confesó al canal oficial del club.

Sin embargo, dijo sentirse cómodo en Internacional. “Me he sentido en casa, muy cómodo, hay gente que ha trabajado conmigo para sentirme muy cómodo, así que agradecido por ellos y tratando de responderles”, comentó.

Además, se refirió sobre su actual momento, donde dijo que “me estoy sintiendo muy bien, he trabajado mucho tanto dentro del club como afuera, tratando de mejorar y ayudar a los compañeros. Por suerte he podido dar un par de asistencias, así que me siento muy feliz por eso, pero creo que lo más importante es ayudar al equipo, tratar de conseguir puntos, el objetivo y quedar más cerca de la clasificación a la Libertadores”.

Finalmente, habló sobre el próximo partido ante el Fluminense: “Es un partido muy difícil, Fluminense es un gran rival que va a querer quedarse con los tres puntos, tendremos que salir a proponer nuestro juego para lograrlos y estar más cerca del objetivo que nos propusimos”.