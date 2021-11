El sueño de Manuel Pellegrini: “Dirigir a la Roja en un Mundial sería un gran logro en mi carrera”

Manuel Pellegrini vive un momento de bonanza en el Betis. Este domingo volvió a ganar en la Liga y ya suma tres victorias consecutivas entre la competencia doméstica y la Europa League. Además, en la competencia internacional se metió al repechaje. Es por eso que este nivel y los que ha sostenido en el viejo continente lo han hecho ser siempre una alternativa para la banca de la Roja, sin embargo, él ha desistido.

Pero ahora, con el pasar del tiempo y en un momento de reflexión, el Ingeniero confesó en entrevista a 24 horas de TVN que le gustaría dirigir a la selección, aunque “tendría que ver con qué personas me siento a conversar. No voy a ver si clasifica Chile a un Mundial o no, creo que el desarrollo del fútbol es mucho más importante que eso“.

Asimismo, añadió que “me gustaría muchísimo aportar toda mi experiencia de afuera para que el fútbol se desarrollara. Personalmente creo que dentro de mi carrera dirigir a la selección de mi país en un Mundial sería un gran logro”, confesó.

Pellegrini cuenta con una basta carrera como entrenador en el fútbol europeo, donde destacan sus pasos por el Villarreal, Málaga, Real Madrid, Manchester City y ahora en el Betis, con los que está en el top 5 de La Liga y en la siguiente ronda de la Europa League.