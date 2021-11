La advertencia del padre de Novak Djokovic: “Con estos chantajes, mi hijo probablemente no jugará en Australia”

El serbio Srdjan Djokovic, padre del tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, advirtió que es probable que su hijo no juegue el Abierto de Australia prevista para enero próximo. Esto, tras negarse a revelar si se ha vacunado contra el Covid-19.

“El lo quisiera (jugar en Australia) con todo su corazón, porque es deportista. Nosotros también lo quisiéramos. Pero bajo estos chantajes y condiciones posiblemente no lo hará”, dijo Srdjan en conversación con Prva TV. “Yo no lo haría. Y él es mi hijo, pues la conclusión se puede deducir”, agregó.

Para participar en el Abierto de Australia se exigirá un certificado de vacunación a los tenistas. Así lo confirmó recientemente Craig Tiley, director del torneo.

Tiley informó que las autoridades del estado de Victoria, donde tendrá lugar la competencia, anunciaron que la vacuna será obligatoria y así se lo comunicaron a los jugadores.

Novak Djokovic, vigente campeón del Grand Slam y ganador del certamen en nueve ocasiones, no ha querido revelar si se ha vacunado o no contra el coronavirus. Además, ha dejado en claro en más de una ocasión que no quiere dar a conocer el estado de su eventual inmunización.

Su padre, en tanto, defendió la decisión de su hijo y aseguró que él no sabe si Novak está vacunado. “Es su derecho exclusivo. Si él lo dirá en público, no sé, creo que no. Y yo incluso si conociera su decisión no la compartiría. Porque él tiene el derecho de decidir como él quiere”, señaló.

De ganar el próximo Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, Djokovic alcanzaría su título 21 y superaría al español Rafael Nadal y al suizo Roger Federer.