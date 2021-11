Los goles de Ben valen oro: la increíble cifra en la que está tasado el delantero chileno

Ben Brereton ha tenido un alza de nivel considerable. El atacante tras su primera nominación en la Roja, la cual se dio en mayo, ha logrado consolidarse como uno de los mejores jugadores del Blackburn Rovers y su máximo goleador en la Championship. Esto ha generado que diversos clubes se interesen el hasta hace unos meses desconocido delantero.

Pero el Rovers no lo quiere dejar partir tan fácil. Y si bien aún no se han sentado a negociar sobre su renovación, parece complicado retenerlo, sobre todo ante los clubes que están interesados por el chileno, como el Sevilla. Por lo mismo, se dice que el cuadro inglés para obtener un rédito por el chileno tasó su precio, según The Sun, en 20 millones de libras esterlinas, algo así como 26 millones de dólares.

Una cifra impensada por el pase del goleador que hasta antes de su nominación a la selección chilena tenía un valor de mercado, según Transfermarkt, de 4,5 millones de dólares, muy inferior a lo que ahora estaría tasado el jugador.

De esta forma, el club que quiera contar con los servicios del segundo máximo anotador de la Championship tendrá que desembolsar una importante cifra.