Claudio Bravo y posibilidad de volver al fútbol nacional: “Si me toca jugar en cualquier club de Chile lo voy a hacer”

El posible retorno de Claudio Bravo a Colo Colo genera expectación en los hinchas albos. El capitán de la Roja no oculta su deseo de retornar al Cacique, sin embargo, su regreso es toda una interrogante.

En conversación con TVN, el meta abordó la posibilidad de reforzar a Colo Colo tras finalizar su etapa en el Betis. Aunque no descartó jugar en otro equipo del fútbol chileno.

Bravo aseguró que para arribar al cuadro albo se deben dar ciertas condiciones. “Que el técnico te quiera, que el presidente te quiera. Que la institución te quiera y que se genera el espacio para ocupar esa plaza”, afirmó.

“Si ya tienen un arquero, si el técnico no te necesita o si el club tampoco quiere contar contigo, difícilmente uno va a tener la posibilidad de volver”, complementó.

El guardameta sostuvo que “cuando tenga un papel por escrito, algo formal, donde exista un proyecto y una oferta económica, eso tiene una relevancia distinta. Implica seriedad. Si hay conversaciones donde dicen que sí, que no, que el próximo año… al final que todo en el aire y para mí eso no tiene mucha validez”.

Sin embargo, Bravo no descartó jugar en otro equipo chileno. “Siempre lo he dicho, soy un profesional más de esto. Si me toca jugar en cualquier club de Chile lo voy a hacer. Ya sea en Primera o en Segunda. Donde me toque voy a desempeñarme al máximo en una institución que me permita seguir trabajando”, concluyó.