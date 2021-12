La nueva vida de Sammis Reyes: “Ahora voy al supermercado y todos me piden fotos”

El ingreso de Sammis Reyes a la NFL cambió su vida. El deportista se convirtió en el primer chileno en jugar a la liga de fútbol americano más importante de Estados Unidos y actualmente vive en un gran presente en Norteamérica.

En conversación con La Arenga del Abuelo, el ala cerrada de los Washington Football Team hizo un repaso de todo lo que ha vivivo para llegar a la NFL.

“En el high school me trataban de convencer para que juegue fútbol americano, pero yo estaba muy metido en el básquetbol. Me decían que mi estructura física era para el fútbol americano. Recién a los 23 años le di una oportunidad al fútbol americano. Me di 365 días para entrenar y después de un año logré entrar a la NFL. Es una historia de locos”, señaló.

“Postulé al programa para entrar a la NFL. Llegaban miles, pero quedamos 11 de todo el mundo. Yo fui al único que lo agarró un equipo de la NFL con un contrato de 3 años”, agregó.

Los entrenamientos de Reyes se vieron afectados por el Covid-19, sin embargo, se las arregló para seguir con su preparación. “Por la pandemia tuve que entrenar en el sótano de la casa de la familia de mi pololo por meses. No tenía pesas, así que armé algunas con cosas de la casa”, indicó.

El ala cerrada confesó que su vida ha cambiado radicalmente y que ahora es reconocido en las calles de Estados Unidos. “Ha habido muchos cambios en mi vida. Antes salía y nadie me conocía. Ahora voy al supermercado acá en Washington y me demoro mucho porque todos me piden fotos”, afirmó.

“Me he encontrado con muchos chilenos que viajan a ver a Washington. A veces veo jóvenes con una bandera gritando ‘vamos, Sammis’, y me dan ganas de salir a reventar todo”, complementó.

Tras debutar junto a los Washington Football Team, Reyes se convirtió en el primer nacional en jugar en la liga de fútbol americano más importante de Estados Unidos, sin embargo, no quiere ser el único. “Lo más importante es que no quiero ser el último chileno en la NFL. Quiero ser el primero de muchos, quien logró abrir las puertas para los que vienen después”, afirmó.

Por último, contó una particular historia de su paso por la NFL. “El otro día en el club hablé de las empanadas chilenas y ahora todos hablan de las empanadas en el equipo. En diciembre les tengo que cocinar 200 empanadas a mis compañeros”, cerró.