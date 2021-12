“Bonito chiste”: Presidente de River Plate reacciona al posible retorno de Alexis Sánchez

El posible regreso de Alexis Sánchez a River Plate causó expectación en los hinchas del Millonario. Y es que según el medio italiano Calciomercato, el Tocopillano sería utilizado como moneda de cambio para que el Inter fiche a Julián Álvarez, estrella del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

Sin embargo, Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, desestimó dicho acuerdo. El mandamás del cuadro bonaerense aseguró que no ha tenido contactos para llevar a cabo la operación.

¿Alexis Sánchez en la negociación por Julián Álvarez? Bonito chiste”, dijo en conversación con L’Interista. Además, respecto al interés del cuadro lombardo por la estrella argentina, fue claro. “Lo niego. Nadie me ha contactado de momento”, aseguró.

