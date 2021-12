Del cielo al infierno: la cronología del descalabro de Colo-Colo en la recta final del torneo

“Parraguez, Parraguez, Parraguez de Colo-Colo, de Colo-Colo, de Colo-Colo.¡Gooooooooool! ¡Gooooooooool! ¡Gooooooooool de Colo-Colo, Colo-Colo, Colo-Colo! El más resistido, el más luchado, el más discutido. El fútbol te da revanchas, revanchas te da la vida Parraguez. En qué momento, cuando no quedaba nada, aparece un jugadón de Joan Cruz. Es un gol que vale un título, es un gol que va a ser vuelta olímpica, lo más seguro. En el último suspiro…”.

Lo anterior es un extracto del emocionante relato de Marcelo González en el agónico triunfo de Colo-Colo sobre la Universidad Católica. Y tal como narra el relator ese gol de Parraguez definía un título para los colocolinos, ya que le sacaban una ventaja importante a la UC a falta de siete fechas. Esto, sumado a la renovación del cuerpo técnico de Gustavo Quinteros, generaba solo motivos de celebración para el cacique. Sin embargo, el destino tenía preparada otra cosa para los albos.

Covid-19, la debacle colocolina

El lunes 25 de octubre, tras el triunfo ante la UC, las alarmas se encendieron en el Monumental. Y es que el club albo informó de un integrante del plantel contagiado de Covid-19. Luego, tras esa información y el seguimiento de casos en el plantel, dos día después se notificó de otros cuatro positivos dentro del plantel. Hecho que alarmó a la Seremi de Salud Metropolitana para hacer el estudio de los contactos estrechos.

Y lo que parecía un pequeño brote en la interna colocolina, la cual debía ser controlada, se transformó en una bola de nieve que con el paso de los días creció cada vez más. Y es que de un momento a otro la Seremi de Salud, tras su investigación epidemiológica, notificó a más de 60 integrantes del plantel colocolino como contactos estrechos, lo que generó que los albos enfrentaran el partido ante Audax Italiano del 28 de octubre con un equipo juvenil. Duelo que terminaron perdiendo por 2 a 0.

Pero no todo quedó ahí, ya que tras el partido ante los itálicos, los colocolinos volvieron a informar de un nuevo caso de Covid-19, el cual habría participado en el duelo. Eso alertó a los audinos. Sin embargo, para ellos no trajo mayores problemas. Aunque para Colo-Colo siguió el inconveniente, donde buscaron reprogramar el partido siguiente, ante Santiago Wanderers porque aludían a que tenían a disposición solo de cinco jugadores.

La solicitud fue autorizada por la ANFP y los albos jugaron el partido cuatro días después, donde Colo-Colo se impuso por 3 a 0 con la presencia de un plantel más competitivo.

Una mezcla de todo

Tras este triunfo ante los wanderinos, Colo-Colo mantenía su ventaja de dos puntos sobre la UC y el nuevo desafío era Melipilla. Ese partido, los albos lo enfrentaban no solo con bajas de Covid, sino que también con los nominados a las selecciones, como por ejemplo Gabriel Suazo a la Roja y Gabriel Costa a Perú.

La imposibilidad de desarrollar un entrenamiento óptimo, como declaró Gustavo Quinteros, y las bajas por los partidos de selecciones, influyeron en el desempeño de los albos en el partido, quienes tuvieron una considerable baja de nivel. Factor que se notó en el enfrentamiento con los potros, el cual estuvo a punto de perderlo, pero que un penal en el último minuto y con Emiliano Amor como ejecutante, los salvó para quedarse con los tres puntos.

Caballo pillado…

Ni los hinchas ni los integrantes del plantel estaban tranquilos. Y es que en los últimos partidos se vio un Colo-Colo irreconocible en cuanto al juego que venía mostrando, el cual se confirmó con el empate ante Curicó Unido en el sur. Un partido complicado, donde los albos prácticamente no patearon al arco y que bien pudieron perderlo, si no fuera por la suerte y una decisión polémica de Roberto Tobar al no cobrarle un penal a los torteros.

Este partido fue otro de los puntos claves en el derrumbe colocolino, porque en ese instante y tras el triunfo ante Deportes La Serena, la UC logró igualar a Colo-Colo en la parte alta, a falta de dos partidos. El dicho “Caballo pillado, Caballo alcanzado”, se tomó la cabeza de todo los hinchas colocolinos. Pero desde el plantel aún tenían la calma de que el título dependía de ellos y que venía un parón de dos semanas por las Elecciones Presidenciales.

Otra vez el Covid y la hipoteca del título

El tiempo avanzó rápido. Gustavo Quinteros estaba con confianza por tener a gran parte del plantel a disposición y por haber llevado a cabo un rendimiento óptimo. Sin embargo, el fantasma del virus volvió a aparecer entre los pasillos del Monumental. Y fue a dos días de la penúltima fecha ante Unión Española.

Los albos, a través de un comunicado, informaron de un nuevo caso de Covid-19 positivo. Expectantes a lo que podía pasar, los colocolinos mantuvieron la calma, ya que horas después la Seremi de Salud declaró que no hubo contactos estrechos.

Sin embargo, esa tranquilidad solo duró solo un día, ya que en la jornada siguiente tuvo que suspender el entrenamiento previo al partido de la Unión por nuevos casos positivos entre jugadores y cuerpo técnico.

Por lo tanto, para el partido ante los hispanos, los colocolinos llegaron nuevamente golpeados por el virus. Esto, sumado a la baja de nivel de varios jugadores titulares y el equipo en general, permitió que Unión Española se quedara con el triunfo por la cuenta mínima. Mientras que en San Carlos de Apoquindo la UC celebraba un nuevo triunfo ante Huachipato. Victoria que dejó a la Católica con tres puntos de ventaja a una fecha del final del torneo. O sea, probándose la corona de tetracampeones.

De esta forma se consolidó un derrumbe, donde la irresponsabilidad, la suerte y la baja en el desempeño, generó que Colo-Colo cediera una ventaja que parecía inalcanzable y tenga que esperar un milagro para disputar la final de definición ante la UC. Y si bien en el fútbol no hay nada dicho, el panorama se ve negativo para los albos.