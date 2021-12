¡Super Ben! Hinchas del Blackburn eligen a Brereton jugador del mes de noviembre

Ben Brereton no para de sumar distinciones. Ahora, el delantero chileno fue nuevamente elegido jugador del mes de noviembre por los hinchas del Blackburn Rovers. Y es que las grandes actuaciones del anglo-chileno le han permitido al Blackburn soñar con la postemporada.

Cuatro goles en cinco partidos fueron los motivos que convencieron a los hinchas para elegirlo, por segunda vez consecutiva, como el jugador del mes. Además, Brereton es el máximo goleador de su equipo y el segundo de la Championship.

Estas distinciones y números han generado que diversos clubes se interesen en el chileno, como el Sevilla, Newcastle, Southampton, Leeds, entre otros. Por lo mismo, desde Lancashire ya le pusieron un precio de 26 millones de dólares. ¿Será enero el momento de partir?

🏆 @benbreo is your November @RecoveriteAu Player of the Month! ❄️🔥#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/cY2HF5pJXa

